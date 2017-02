Medlemsflukt fra Den norske kirke

Totalt for hele januar var det 2.711 personer som meldte seg ut av Kirken, mens 324 meldte seg inn. Flest utmeldelser kom under og like etter Kirkemøtet. Fra vigselsvedtaket ble fattet mandag 27. og frem til fredag 31. Januar, var det 1.273 personer som takket for seg.



Dette får Norge IDAG opplyst fra presseavdelingen til Kirken.no.

Skjøt i været etter vedtaket

Kirken henter ikke inn opplysninger om årsakene til utmeldelser, men tallenes tale viser at svært mange valgte å melde seg ut noen få dager etter kirkemøtets behandling av saken om ny, kjønnsnøytral vigselsliturgi.



Den 27. januar meldte 44 seg ut, den 28. januar 29, 29. januar 60, 30. januar hele 807 og 31. januar 333.



I løpet av de nevnte fem dagene var det 74 som meldte seg inn, mens altså totalt 1.273 meldte seg ut.



Antallet utmeldinger den 30. januar var på denne ene dagen hele 15 ganger høyere enn hele uken før vedtaket.

Flukten startet allerede i fjor

Det er ikke bare under og etter Kirkemøtet at trenden med medlemsflukt kan sees tydelig. Til sammenligning meldte 1.426 personer seg ut av Den norske kirke i løpet av hele oktober i fjor. Da Kirken åpnet for elektronisk utmelding 15. august i fjor, kom det et skred. Da meldte mer enn 10.000 kirkemedlemmer seg ut.



For hele 2016 var det over 40.000 utmeldinger. Og 20.000 lastet ned app for å melde seg ut. 2015 var også et rekordår for utmeldinger av Den norske kirke.



I 2014 meldte 11.200 seg ut av Den norske kirke. Det var det høyeste antallet siden abortstriden i 1978, da 11.755 meldte seg ut. Til sammenlikning var det 5.464 utmeldinger i 2013 og 5.258 i 2012.