Tar til orde for annektering

Utdanningsminister Naftali Bennett, fra det nasjonalreligiøse høyrepartiet Bayit Yehudi, har lenge tatt til orde for at Israel bør annektere i alle fall Område C av Vestbredden (de 60 prosent av de omstridte områdene som etter Oslo-avtalene er under israelsk sivil og militær administrasjon). Etter anti-bosetningsresolusjonen i FNs sikkerhetsråd 23. desember, mener han tiden er inne for å realisere planen. Etter at Donald Trump tar over som USAs president 20. januar, må Israel ta det første steget i retning annektering, mener han. Bennett tar til orde for å først annektere bosetningen Ma’ale Adumim, en by med 40.000 innbyggere bare en mil utenfor Jerusalem, som allerede i praksis fungerer som en forstad til Jerusalem. Deretter vil han annektere resten av de store bosetningsblokkene, og etter hvert vil han innlemme hele Område C i den israelske staten.

Ber partifeller dempe seg

Det er uklart i hvilken grad statsminister Benjamin Netanyahu vil stille seg bak Bennetts utspill den siste uken. Det som er kjent er at han i et gruppemøte med regjeringsmedlemmene fra sitt eget parti Likud søndag 25. desember ba om at retorikken om annektering nå må tones ned så lenge Obama fortsatt er i posisjon til å volde ytterligere skade i FN. Dette melder Yedioth Aharonoth og Ha’aretz.

Dagen før kom sikkerhetsminister Gilad Erdan fra Likud med en overraskende tydelig støtte til annekteringsforslaget.

- Vi bør forsøke å kutte all økonomisk støtte til FN. Vi bør kunngjøre en umiddelbar annektering av bosetningsblokkene, sa Erdan.

Meningsmåling: 31 prosent støtter annektering

En meningsmåling publisert torsdag 29. desember av Israel Radio forteller at 31 prosent av jødiske israelere nå støtter annektering av bosetningsblokkene. 39 prosent støtter annektering av hele Vestbredden og dermed en ”enstatsløsning for to folk”. 30 prosent støtter en løsning med ”to stater for to folk” med grenser basert på våpenhvilelinjene fra 1949 til 67. Undersøkelsen ga respondentene kun disse tre alternativene.

I etterkant av at undersøkelsen ble kjent, har opposisjonsleder Isaac Herzog fra Zionist Union tatt til orde for å holde folkeavstemning om annektering.