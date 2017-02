KrF holder døren åpen for et tredje kjønn

Mandag ble det kjent at Arbeiderpartiet i sitt partiprogram åpner for å innføre en tredje kjønnskategori, hen. Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016, var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget – men nå åpner KrF for å vurdere spørsmålet, melder NRK.



– Dette er en sårbar gruppe mennesker. KrF er nok i utgangspunktet skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen, men vi ønsker å utrede dette. Vi ønsker å vite konsekvensene før vi konkluderer, sier Krf-leder Knut Arild Hareide.



Sverige og Danmark har allerede vedtatt dette, og Hareide sier erfaringene fra Sverige kan tas med når de vurderer en tredje kjønnskategori.



– Så tror jeg også at vi i samtaler med denne gruppen kan få en bedre forutsetning for hva vi i realiteten åpner for, sier han videre.



Ifølge Store Norske Leksikon er "hen" personer som verken definerer seg som menn eller kvinner.



"Enkelte personer definerer seg verken som kvinner eller som menn, men ønsker å få definere seg som noe annet, noe tredje eller fjerde. I enkelte land i verden, for eksempel Nepal, India, Pakistan, Australia og Danmark, har man løst dette ved å innføre en tredje kjønnskategori", skriver leksikonet.



Skulle dette bli vedtatt i Stortinget, trenger man ikke lenger å definere seg selv som kvinne eller mann i passet.



