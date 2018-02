Strengere Støre vil ikke settes i innvandringsbås med Frp

Ap-leder og leder i SAMAK Jonas Gahr Støre, statsminister Stefan Löfven i Sverige og partileder for finske Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP, Antti Rinne, under et pressetreff i forbindelse med at de sosialdemokratiske partiene og LO i Norden har møte. Foto: Sören Andersson/TT / NTB scanpix