Valgåret åpnet med flertall for Støre

Senterpartiet er i støtet ved inngangen til 2017. Gjennomsnittet av åtte stortingsmålinger publisert i januar som Poll og polls har beregnet, gir Senterpartiet en oppslutning på 7,8 prosent. Det er Senterpartiets sterkeste måned siden nettstedet startet sine beregninger i januar 2008.



Sp har høy lojalitet blant tidligere velgere, og går fram 0,7 prosentpoeng fra desember takket være tilsig fra andre partier.

Flertall for Støre

Fordelingen mellom blokkene er uendret fra desember til januar, ifølge beregningene fra Poll og polls. Et stortingsvalg nå ville gitt 88 mandater til Arbeiderpartiet, SV, Sp, MDG og Rødt. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ville fått 81 mandater.



Arbeiderpartiet går tilbake 0,7 prosentpoeng til 35,5 prosent fra desember til januar. Ap har mistet velgere hver måned siden oktober i fjor, da de hadde en oppslutning på 36,6 prosent.



SV har på sin side klart å krabbe over sperregrensen tre måneder på rad. Januar-oppslutningen på 4,3 prosent er uendret fra desember.

Sperregrensen

Høyre noterte 23,4 prosent (+0,4) og regjeringspartner Frp 13,9 prosent (-0,1) i januar. Det ville gitt 65 blåblå mandater, ett mindre enn i desember og 12 færre enn ved stortingsvalget høsten 2013.



Samarbeidspartiene KrF og Venstre har litt ulik skjebne for tiden.



Venstre sliter med å holde seg over sperregrensen, og fikk et gjennomsnitt på 4,0 prosent både i desember og januar - med marginene på rett side grensen for å kjempe om utjevningsmandater.



KrF ser derimot ut til å ha stabilisert seg rundt 5-tallet, etter en krevende høst. I januar endte snittet på 5,2 prosent (+0,4) for Knut Arild Hareides tropper. Det er opp 0,7 prosentpoeng fra oktober i fjor.



MDG og Rødt ville ifølge Poll og polls fått inn ett mandat hver basert på januar-tallene, som er 2,5 prosent (-0,4) for MDG og 2,1 prosent (+0,2) for Rødt.