Katarzyna Jachimowicz har praktisert legeyrket siden 1993, først i hjemlandet Polen og siden 2008 i Norge. Hun var fastlege i Sauherad kommune i Telemark fra 2011 til 2015. Da ble hun oppsagt fordi hun nekter å være med på å sette inn prevensjonsmiddelet spiral, som sørger for at allerede befruktede egg stanses fra å utvikle seg videre og dermed kan anses som et abortfremmende middel. Norge IDAG skrev i forrige uke om at Jachimowicz har gått til rettssak mot kommunen, der målet hennes er å få jobben tilbake og få erstatning for redusert inntekt etter oppsigelsen. Det er første gang en leges rett til samvittighetsfrihet har vært lagt frem til prøving i en norsk rettsal. Dommen vil kunne få store følger. Ifølge Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening, vil en dom i Jachimowicz' favør i praksis bety at fastlegeforskriften må endres. Da vil legene kunne få tilbake retten til samvittighetsfrihet i spørsmål som angår liv og død, en rett leger med Jachinowicz' overbevisning mistet etter reservasjonsdebatten i 2014.

Går så langt som støtten rekker

Etter de tre dagene rettssaken varte, forteller Jachimowicz til Norge IDAG at hun er optimistisk til utfallet fordi hun mener advokaten hennes har fått frem argumentene tydelig og godt, men at dommen er forespeilet å komme først om en måned.



Det er svært sannsynlig at saken vil bli anket uansett hva dommen blir. Jachimowicz er åpen for å bli stående i kampen så langt oppover i systemet som mulig, sier hun.



Skulle hun ikke nå frem i Høyesterett, er Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg et alternativ. Hun er villig til å fronte saken for samvittighetsfrihetens stilling i Norge sin skyld, og for kristnes muligheter til å kunne bli allmennleger i fremtiden. Men hvorvidt saken går videre, avhenger av om mange nok ser verdien av å støtte opp økonomisk om saksomkostningene.



– Jeg kan ikke kjøre dette så mye lenger enn jeg har økonomisk støtte til. Dette er ikke bare min private sak, jeg tror det er en viktig sak for alle nordmenn og særlig for kristne. Jeg kan etablere meg i ny jobb, selv om det er vanskelig. Dette er en kamp om samvittighetsfriheten i Norge. Dette må vi gjøre sammen. Jeg stiller opp med min tid, energi og mine ferdigheter, men jeg kan ikke i tillegg risikere hele familiens økonomi. Derfor må dette være en felles innsats, sier hun.

Den andre store gaven

Saken i Tingretten er blitt mulig gjennom en innsamlingsaksjon som Norges Kristelige Legeforening har gått i spissen for.



– Jeg vil gjerne få bruke anledningen til å si tusen takk til alle som har bidratt. Dette er den andre store gaven i livet mitt fra nordmenn, sier hun.



– Den første store gaven jeg fikk fra skandinaviske land, var på 1980-tallet. På den tiden var det veldig vanskelig å kjøpe bibler i Polen på grunn av kommunismen. I Norge og Sverige var det en aksjon der man sendte en million bibler inn i Polen i hemmelighet. Jeg fikk en av dem. Det er jeg så takknemlig for, forteller hun.

Toleranse i Norge

Gjennom hele sitt voksne liv har hun bekjent seg som katolsk kristen, og gjennom hele sin legegjerning har hun hatt den samme overbevisningen om at menneskelivet er ukrenkelig fra unnfangelsen av. I Polen bød ikke dette på noen store praktiske problemstillinger, da gynekologer tar hånd om flere av oppgavene som i det norske systemet tilfaller allmennleger. Da hun kom hit til landet, hadde det ikke slått henne at etikken kunne bli en utfordring.



– Jeg oppfattet Norge som et liberalt og tolerant land og trodde derfor at det var mulig å få aksept hvis det var behov for å ta noen forbehold. Jeg var sikker på at toleranse var et prinsipp som ble holdt høyt i landet som deler ut Nobels fredspris, forteller hun.



– Jeg har fått et litt annet bilde nå. Jeg må lære meg ordet toleranse på nytt, for kanskje finnes det en annen definisjon på det, sier hun.

Uproblematisk i praksis

Da Jachimowicz ble ansatt i Sauherad kommune, gjorde hun det klart for kommunen hvor hun sto i etiske spørsmål som angår liv og død.



– Jeg var tydelig helt fra starten. De aksepterte det og sa det var greit. Men det var debatten om henvisning til abort som var mest brennende den gangen. At jeg ikke utfører innsetting av spiral, ble ikke oppfattet som problematisk.



Etter at reservasjonsdebatten i 2014 endte med at leger fritas for å henvise til abortinngrep, men ikke lenger fikk anledning til å reservere seg mot andre tjenestetilbud, ble prevensjonsmidler som avbryter befruktede egg fra å utvikle seg, det neste aktuelle temaet. Innsetting av spiral kan anses som en medvirkning til tidlig abort, i likhet med for eksempel utskriving av såkalte angrepiller. I tiden da hun arbeidet ved legesenteret i Sauherad, ble pasienter satt opp til time hos hennes kollegaer ved når det gjaldt slike oppgaver. Hun oppfattet ikke at noen av kollegaene så på dette som problematisk. Hun fikk tydelige tilbakemeldinger på at hun var ønsket i kollegiet, og at de andre gjerne tok ansvaret for disse oppgavene. Hun er dessuten ikke alene om å ikke ha blitt kurset spesifikt i det å sette inn spiral. I perioder har ingen av legene ved senteret hatt denne spesialkompetansen.



Likevel åpnet kommunen sak mot henne etter en tilsynssak fra Fylkesmannen da departementets nye retningslinjer kom i januar 2015. I desember samme år fikk hun sparken fra jobben.

Yrkesforbud for kristne

– Hvordan reagerte du da oppsigelsen kom?



– Jeg var sjokkert over at det ble reagert så strengt og at dette ble vurdert som så alvorlig. For meg ble det et personlig valg om jeg kunne tilpasse meg disse reglene eller ikke.



Og valget har kostet.



– Av og til koster det mye å si nei. Det fikk alvorlige konsekvenser for mitt liv og min jobb. Det var nokså skremmende. Men jeg visste hvorfor jeg gjorde det og hva som var mine prinsipper.



I dag jobber hun på den allmennpsykiatriske poliklinikken på Notodden.



– Med god utdannelse og lang erfaring har du vel hatt gode muligheter på arbeidsmarkedet, hvorfor valgte du likevel å bli den som tok kampen i retten?



– Jeg vil ikke si at det var mange muligheter for meg. Det er ikke mange ledige stillinger på et lite sykehus som her. Jeg hadde interesse for psykiatri, men det å bytte spesialisering for en lege er nesten som å bytte yrke. Jeg er innvandrer, jeg kan norsk, men ikke perfekt, og det gjør det til en ekstra stor belastning å lære seg en ny spesialisering. Jeg er heller ikke så ung, jeg var 46 på det tidspunktet jeg ble oppsagt, og det er ikke den beste alderen for å starte alt på nytt. Det ville være belastende for familien om jeg skulle måtte flytte på grunn av om-skolering, sier hun.



– Jeg opplevde at jeg var alene i kampen, fordi andre i stedet har sagt opp planlagt og frivillig. Jeg hadde en følelse av å bli behandlet urettferdig, at det ikke er greit å behandle en lege som alle pasienter og kollegaer er fornøyde med slik. De nye reglene betyr i praksis yrkesforbud for alle leger som tar sine kristne verdier på alvor. Det vil føre til en uheldig sortering av leger, fortsetter hun.



– Statistisk er det slik at de fleste nyutdannede leger jobber som allmennleger, fordi det er dette det er størst behov for. Hvis reglene blir som i dag, kan kristne som begynner å studere medisin, måtte tenke at de i stedet må jobbe som spesialist. Det er mye større konkurranse om spesialistjobbene, og det kan skje at de får mindre muligheter til å finne jobb som lege i det hele tatt. Hvis man vet at jobbmulighetene er små, velger man kanskje heller et annet yrke. Dette kan få uheldige konsekvenser på sikt.

Menneskerettigheter

Jachinowicz har anført for retten at regelverket bryter med artiklene 9 og 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som er gjort til gjeldende norsk lov. Artikkel 9 pålegger samvittighetsfrihet, og artikkel 14 forbyr diskriminering.



– Det som skjedde med meg, er en slags diskriminering. Jeg er en del av både en majoritet og en minoritet i Norge, og begge blir diskriminert. Det store flertallet i Norge er medlemmer av en kirke som ikke vil drepe spirende liv. Som katolikk er jeg også del av en minoritet som ikke blir beskyttet. Andre minoriteter blir hørt i stedet.



– Samvittighetsfrihet er viktig å ha i et yrke. I mitt tilfelle er det spørsmål om liv og død, fordi det gjelder situasjoner der jeg ville ha måttet bidra til å fjerne utvikling av spirende liv. Det er dette livet vi må beskytte. Jeg er lege for å beskytte liv, ikke for å fjerne liv, sier hun.

Ingen kristendom uten kors

Når Oslo Symposium går av stabelen 3. og 4. mars, deltar Jachimowicz som taler.



– Hva vil du ta opp der?



– Jeg vil ta opp min historie fra mitt personlige perspektiv. Jeg vil snakke om hvorfor det er viktig med samvittighetsfrihet, og at noen ganger kan man ikke vinne bare ved å snakke, men ved å handle. Noen må være villig til å risikere sin jobb, sin stabilitet og sin prestisje for å beskytte verdiene. Det finnes ingen kristendom uten kors. Fra begynnelsen av den kristne kirkes historie har mennesker risikert livet sitt for troen. Jeg risikerer bare jobben min, og det er bare en bagatell i forhold.



Hun forteller at saken har fått stor oppmerksomhet i mediene i hjemlandet Polen. Dagen før Norge IDAG snakker med henne, ble hun intervjuet via Skype på direkte i et talkshow på Polens versjon av NRK1. Flere polske medier var til stede under rettssaken.



– På talkshowet sa de at de skjønner seg ikke på nordmenn, som sparker en populær lege på grunn av slike prinsipper, gjengir hun.