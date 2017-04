Vesam Heydari FOTO: Anita Apelthun Sæle

– Norske myndigheter tror at det er ufarlig å konvertere til kristendom for en muslim i Iran. Hvordan kan de tro det? Alle muslimer i hele verden vet at en er «fritt vilt» i Iran hvis en gjør det. Det var derfor jeg måtte rømme. Og det var før myndighetene nesten visste noen ting om meg. Nå vet de en masse.

