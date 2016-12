- Ingen penger til FN før vedtaket er omgjort

Det var fredag FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som krever full byggestans i de Judea og Samaria. 14 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemte for resolusjonen.

USA avsto fra å stemme og brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto i Sikkerhetsrådet i Israels favør.

– Obama-administrasjonen gjennomførte et skammelig antiisraelsk bakhold, sa Netanyahu under lystenningsseremonien lørdag kveld.

Netanyahu har også støtte fra svært mange amerikanske politikere i kongressen, og en av dem, Ted Cruz, sier via Twitter at han mener det er tid for å kutte overføringene til FN, inntil vedtaket omgjøres.

- Jeg snakket med Israels statsminister Netanyahu i kveld, for å ønske ham en god hanukka, og forsikre ham om den sterke støtten i kongressen. Ingen amerikanske dollar før vedtaket er omgjort, skrev Cruz.

USA står for 22% av de samlede pengeoverføringene til FN.

Fra før av har Donald Trump tvitret sine protester til Obamas siste nålestikk til Netanyahu før sin forestående avgang.

– Gårsdagens store tap for Israel i FN vil gjøre det mye vanskeligere å forhandle fred. Synd, men vi vil få det gjort likevel, skriver han på Twitter lørdag kveld lokal tid. Lille julaften skrev han følgende:

– Når det gjelder FN, så blir ting annerledes etter 20. januar.

Torsdag skrev Trump på Twitter at USA må legge ned veto mot resolusjonen som krever full stans i byggevirksomheten i Israels bosetninger i Judea og Samaria.

Han skal også ha tatt direkte kontakt med presidenten i Egypt, som sto bak resolusjonsutkastet. Det førte i sin tur til at egypterne trakk forslaget i siste liten før en planlagt avstemning i Sikkerhetsrådet, men fredag grep fire andre medlemsland inn og sørget for at avstemningen ble holdt.