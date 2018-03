Valeriu Ghiletchi er visepresident for Moldovas parlament

Norge: Visepresident i Moldova, Valeriu Ghiletchi besøkte Norge i forrige uke. FOTO: Jan-Aage Torp

En av Europas mektige menn har vært i Norge for å stå opp for de svake. Valeriu Ghiletchi var i Oslo i forrige uke for å undersøke forholdene rundt det norske barnevernet på vegne av Europarådet i Strasbourg. Og han benyttet frikvelden til å medvirke som gjest hos TV Visjon Norge.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.