Bildetekst: JUBILEUMSÅR: 1000 år med Kristus blir feiret på mange måter. Stedet for hovedmarkeringen er Moster i Bømlo kommune i mai, der kristenretten ble satt. Her var det at kong Olav Haraldsson og biskop Grimkjell samlet Norge om kristenretten i år 1024. Så står Domkirken i Bergen for tur. Her vil Magnus Lagabøtes sitt store verk løftes frem. Norge IDAG vil dekke det meste, ikke minst vår egen feiring «Fra Moster til Molde». Foto: Vestland Media / Peter Tubaas (Collage: Norge IDAG)

Nå braker jubileumsåret løs:

1000 år med Kvite-Krist

Norge feirer 1000-årsjubileet for innføringen av kristendommen. Stedet for hovedmarkeringen er Moster i Bømlo kommune, og det er ikke tilfeldig. Her var det at kong Olav Haraldsson og biskop Grimkjell samlet Norge i år 1024 for å vedta kristenretten.