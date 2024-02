Norge IDAG

KJENT: Begum ble ifølge BBC kjent verden over da hun i 2015, 15 år gammel, forlot hjemmet sitt i London for å reise til Syria for å slutte seg til IS.

15-åring sluttet seg til IS – mister statsborgerskapet

Den britiske regjeringen tok fra Shamima Begum statsborgerskapet av nasjonale sikkerhetsgrunner i 2019, etter at hun som 15-åring dro til Syria for å slutte seg til IS.