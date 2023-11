Norge IDAG

Tolv nye israelske gisler, inkludert to russiske med dobbelt statsborgerskap og fire fra Thailand er sluppet fri onsdag. Foto: X / Twitter

Gaza:

16 gisler frigitt av Hamas – er tilbake i Israel

Ytterligere 14 gisler er frigitt av Hamas og tilbake i Israel etter at to gisler ble frigitt tidligere onsdag. Dermed er 97 gisler frigitt – rundt 150 er igjen. Dette utgjør den sjette gruppen med gisler som Hamas slipper fri fra Gaza siden våpenhvilen med Israel begynte i forrige uke. Israel var ventet å løslate 30 palestinske fanger – 16 mindreårige og 14 kvinner – senere onsdag kveld, skriver Times of Israel.