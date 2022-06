Norge IDAG

Den første gruppen på 316 etiopiske jøder som ankom Ben Gurion flyplass i den første fasen av operasjon Tsur Israel 3. desember 2020. Arkivbilde. Foto: Eitan Elhadez-Barak/TPS

180 nye immigranter til Israel - venter nye 3000

En gruppe på 180 nye immigranter fra Etiopia landet på Ben Gurion lufthavn onsdag 1. juni i et fly innleid av The Jewish Agency. Det markerer fortsettelsen av Operation Tzur Israel, et initiativ for å gjenforene 3000 etiopiere med familiene deres i Israel i løpet av de kommende månedene.