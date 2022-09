Norge IDAG

Stadig flere jødiske immigranter fra Etiopia kommer til Ben Gurion lufthavn i Tel Aviv for å gjøre Israel til sitt nye hjemland. Foto: Eitan Elhadez-Barak/TPS

209 immigranter inkludert 41 barn kommer hjem til Israel

Et fly med 209 Olim (nye immigranter) fra Etiopia, inkludert 41 barn og småbarn, landet denne onsdagen på Ben Gurion flyplass som en del av Operasjon Tzur Yisrael (Rock of Israel) for å bringe Etiopias jøder til Israel.