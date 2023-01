Norge IDAG

Feiret bevilgningen med kake. Foto: Evangeliesenteret

Feiret med kake:

35,7 millioner til Evangeliesenteret

– I dag feirer vi med bløtkake på hovedkontoret, kan du gjette hvorfor? skriver Evangeliesenteret på sin Facebook-side. – Evangeliesenteret har mottatt svar på sin søknad om driftstilskudd for 2023 i Helsedirektoratet. Med stor glede mottok vi et innvilget tilskudd på 35.7 mill. kroner for 2023, sier Trond Palmgren Eriksen, daglig leder i Evangeliesenteret.