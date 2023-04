Norge IDAG

Vestmuren i Jerusalem med Klippedomen på Tempelhøyden i bakgrunnen 9. april 2023. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg)

Israel:

500 000 besøkte Vestmuren i påsken

Til tross for sikkerhetsutfordringer på Tempelhøyden, besøkte omtrent en halv million mennesker Vestmuren i Jerusalem under den ukelange påskehøytiden. — Vi avslutter høytiden med stor takknemlighet til Israelsk politi og sikkerhetsstyrkene som jobbet dag og natt for å beskytte innbyggerne i Israel og de besøkende til Vestmuren, heter det i en uttale fra Western Wall Heritage Foundation.