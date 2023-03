Norge IDAG

— Bildene til den store svenske fotografen, Lennart Nilsson, forkynte bare virkeligheten. Se det lille menneske, skriver Sjefredaktør i Norge IDAG, Finn Jarle Sæle. Foto: Et barn blir til, Gyldendal. Foto: Norge IDAG (collage)

Et ekstremistisk Grunnlovsforslag:

8. mars, kvinnedagen, fortjener bedre

Venstres representant i justiskomiteen vil sikre rett til abort i Grunnloven. Det er katastrofalt feil tenkt. Skulle dette bli vedtatt, så har vi endret vår konstitusjon slik at grunnloven ikke er en sikring av menneskerettighetene. Vår kristne grunnlov er da borte – og faren for at Norge da dør demografisk, med en slik holdning til Livet, er også overhengende.