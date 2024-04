Norge IDAG

Jerusalem Prayer Breakfast: – Nå må det norske kristenfolket lære av svenskene, samle oss og be. Ellers er det grunn til å bekymre seg for vårt eget land og våre barns fremtid, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Her bilde av bønneleder Lars Enarson som talte under JPB Stockholm forrige fredag. Foto: Trine Overå Hansen

Kommentar:

Alvorlig å gå imot Israel

Forrige fredag var det Jerusalem Prayer Breakfast i Stockholm for første gang. Et bredt spekter av svenske kristenledere var samlet for å be for og vise sin støtte til Israel. Alt fra den katolske kirke til trosbevegelsen var representert. I en tid som denne når vi ser Israel-hatet og antisemittismen reise seg som et spøkelse fra fortiden i Sknadinavia, gir det håp å se at store deler av kristenheten evner å samle seg for Israel.