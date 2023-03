Norge IDAG

Georgia State Capitol: Den amerikanske staten Georgia styrker lovverket i kampen mot antisemittisme. Foto: Connor.carey/Wikipedia

Georgia (USA):

Antisemittisme defineres som hatkriminalitet

Den amerikanske delstaten Georgia sitt parlament vedtok 7. mars et lovforslag som gjør at antisemittisme blir definert som anti-jødisk hatkriminalitet. Det skriver The Albany Herald.