Arbeiderpartiet ungdomsparti vil boikotte Israel. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Antisemittismen legitimerer sionismen

Terrorismen mot jøder i Israel og hatkriminalitet mot jøder i Vesten tydeliggjør behovet for og rettferdiggjør sionismen - jødenes tilknytning og tilbakevendelse til Israel. Jødene har ikke bare rett til en stat, men har også et presserende behov for det.