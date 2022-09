Norge IDAG

Organisasjonen Evangelical Alliance ber abortaktivister om å utvise tolerans og respekt for dem som har andre meninger enn dem. Her fra en Marsj for Livet i Washington i 2021. Illustrasjonsbilde. Foto: Susan Walsh/Ap/NTB

Ber abortaktivister utvise toleranse og respekt

I de siste Marsj for Livet har kristne organisasjoner blitt utsatt for angrep og trusler. Organisasjonen Evangelical Alliance ber om at den demokratiske arven må beskyttes.