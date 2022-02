Norge IDAG

– Regjeringen lar ideologi stanse viktige skoletilbud, sier Margret Hagerup (H). Sammen med KrF, FrP og Venstre tar hun til orde for å oppheve søknads-frysingen som regjeringen påla i november. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre / Flickr.com / CC

Ber Stortinget sørge for at friskolesøknader blir behandlet

Siden november har åtte friskolesøknader ligget stille hos utdanningsdirektoratet, fordi regjeringen ga instruks om ikke å behandle dem. Nå går fire partier sammen om å be Stortinget sørge for at søkerne får svar.