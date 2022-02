Likekjønnet samliv: – Biskop emeritus Dahls triste snuoperasjon

– Blant annet stusser jeg over at Per Arne Dahl viser til «hvordan Jesus møter mennesker i evangeliene», og da trekker frem Jesu kritikk av fariseerne. Det er naturlig å tenke at han dermed setter likhetstegn mellom fariseerne på Jesu tid og konservative kristne. Retorikken er ubehagelig, skriver Espen Ottosen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB og NLM