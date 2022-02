Norge IDAG

– Gud kommer ikke til å dømme verden ut fra hva biskopene i Den norske kirke uttaler. Derfor er det viktig at biskopene uttaler seg i tråd med kirkens trosgrunnlag og ikke på tvers av det, sier Jo Hedberg. Han er leder av Bønnelista og medlem i Tunsberg bispedømmeråd og i Kirkemøtet, det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke. Foto: Enis Uzunov

– Biskopene svikter de homofile og lesbiske med sin uttalelse

– Biskopene ber om unnskyldning for det som har påført homofile og lesbiske skade og smerte gjennom nyere historie. Dette er vel og bra, men biskopene glemmer å si hva kirkens læregrunnlag sier om saken og det er vi svært urolig over, sier Jo Hedberg, leder for Bønnelista.