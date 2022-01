Norge IDAG

Se videokommentar fra Bjarte Ystebø: «Det blir behov for nye Päivi'er også i Norge»

– Det siger et mørke inn over Europa med denne utviklingen. Vi som er kristne er kalt til å tenne lys i mørket. Dette er altså vår tid til å skinne, for Jesus, sier redaktør i Norge IDAG Bjarte Ystebø om rettssaken mot Päivi Räsänen.