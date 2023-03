Norge IDAG

Erna Solberg og Høyre gjør det bra på meningsmålingene om dagen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ny meningsmåling:

Blå bølge

Meningsmålinger for stortingsvalget gir Høyre og Frp 82 mandat i Vårt Land og Dagbladet sin ferske måling. Det er altså en høyrebølge på gang. Også for det kommende kommune- og fylkestingsvalg er suksessen for Erna Solberg så å si i boks, med 31.5 prosentpoeng. Frp får 9,3 prosentpoeng. Det er knallsterkt.