Amichai Eliyahu er minister for kulturarv i Israel. Han ble i helgen suspendert fra sin stilling av statsminister Benjamin Netanyahu for sine uttalelser om å bruke atomvåpen på Gazastripen. Foto: Shalev Shalom/TPS

Israelsk minister vil atombombe Gaza:

Ble umiddelbart suspendert av Netayahu

Israels minister for kulturarv Amichai Eliyahu kom søndag med en hårreisende uttalelse om at det kunne være en mulighet for å slippe en atombombe på Gazastripen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu tok umiddelbar affære og suspenderte Eliyahu på ubestemt tid.