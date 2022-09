Norge IDAG

Bønneaksjon: – I år ønsker vi blant annet å rette fokus på det ufødte liv inspirert av den internasjonale bønneaksjonen 40 days for life som siden den spede begynnelse i Texas i 2004 har reddet 21.616 babyer fra abortdøden, skriver Trine Overå Hansen. Foto: Illustrasjon: AH

Bønn for livet

I mange år har vi hatt bønneaksjonen Bønn for alle i regi av Norge IDAG, hver oktober måned. Det startet i 2014 med at vi ba for alle med navn. Ved hjelp av Visjon Norge klarte vi å få med oss hele 5000 forbedere som engasjerte seg for det norske folk. De senere år har vi bedt for ulike samfunnsområder. Og vi har hatt daglig felles bønn på Visjon Norge og på Facebook.