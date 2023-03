Norge IDAG

FØRST I VERDEN: Israel var det første landet i verden som allerede i 2009 la fram et lovforslag om totalforbud mot pels. Lovforslaget gjaldt pelsfarmer, handel og produksjon av pels og pelsprodukter. I 2021 fikk de endelig, 12 år senere, innført forbudet mot skinn- og pelshandel. Foto: Eli Bondlid

Israel var først i verden til å forby pels:

- Brytes forbudet kan man få bot på 18.600 kr

Israel var det første landet i verden som allerede i 2009 la fram et lovforslag om totalforbud mot pels. De var før Norge, da Miljøverndepartementet i Israel i 2021 meldte at de hadde vedtatt lovforbud mot pels. Det var en historisk seier for å beskytte utallige rev, mink, kaniner og andre dyr fra et liv i lidelse, som ofte ender med en brutal død.