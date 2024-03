Norge IDAG

Israels utenriksminister Israel Katz under sin tale i FNs sikkerhetsråd, mandag 11. mars 2024. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews/NTB.

Israels utenriksminister i FNs sikkerhetsråd:

– Budskapet fra Israel hele verden burde høre

Israel Katz gikk i rette med FNs generalsekretær og henvendte seg til Sikkerhetsrådet: – I dag har hver og en av dere muligheten til å redde 134 uskyldige liv. Ved å gjøre det, vil dere vise verden at Sikkerhetsrådet kan være et lysende fyrtårn for rettferdighet og håp for hele menneskeheten. Det er i deres hender.