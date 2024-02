Norge IDAG

SPLITTER NYTT: Dr. Master O. Matlhaope er

generalsekretær for AEA. Nå vil han bygge TV- og radiostasjon for hele Afrika. Foto: Trine O. Hansen

Bygger TV-stasjon for kirken i Afrika

I samme etasje som Biskop Joshua Mulinge, leder for Africa Israel Initiative, i en splitter ny bygning midt i Nairobi, sitter Dr. Master O. Matlhaope som er generalsekretær og administrerende direktør for den multinasjonale organisasjonen AEA. Under denne paraplyen samles en rekke menigheter fra hele Afrika, både pinsevenner, baptister og lutheranere.