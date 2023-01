Norge IDAG

Kommentarartikler

Foto: Illustrasjon A.H.

Dagen på krigsstien igjen

Vi har fått 14 merkelige spørsmål fra Dagen. Og vi er kjent med at de allerede har gjort klar to artikler bygd på flere usannheter, misforståelser og rykter. I tillegg ser vi at Dagen nå kan ha tilgang på regnskapet og vedtektene til Kristenfolkets Pressestøttefond.