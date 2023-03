Norge IDAG

NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen etter NRK-programmet Debatten som tok for seg temaet Sophie Elise. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NRK om Sophie Elise-podkast:

De kommersielle bindingene ble for omfattende

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen bekrefter at samarbeidet om «Sophie og Fetisha» er over, og at siste podkast var den som ble publisert torsdag.