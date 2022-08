Norge IDAG

Norske veier: Sylvi Listhaug er sommerens store politiker som i VG slo et slag for et bedre norsk veinett, basert på motorveier – som er raskest og er tryggest, ut fra sommerens dødsstatistikk. Foto: Faksimile: VG

De titusen svingers håpløse norske veinett og bare en som vil redde oss fra farene?

Takk, takk til Sylvi Listhaug, sommerens politiker, som slo et slag i VG for et bedre norsk veinett med firefelts motorveier. Vei er viktig. Det vet vi som har vært ute og kjørt på dette veinettet i sommer igjen – og er sterkt avhengig av det.