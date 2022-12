Norge IDAG

Pastor Saleem Shalash, til venstre på bildet, og Jesus the King Church deler ut tusenvis av julegaver på julaften. Foto: Jesus the King Church

Nasaret:

Delte ut tusenvis av julegaver og vitnet om Jesus

I Juleopptoget i Nasaret på julaften er det musikere, dansere, fantastiske kostymer og fyrverkeri til glede for voksne og barn. Det er det største juleopptoget i Israel og tusenvis reiser hvert år til byen der Jesus vokste opp for å oppleve det. Pastor Saleem Shalash og menigheten hans Home of Jesus the King Church, deltar i opptoget med en bil som er dekorert med bibelvers, engler og julepynt.