President for det franske senatet, Gerard Larcher, presidenten for den franske nasjonalforsamlingen Yael Braun-Pive, den franske statsministeren Elisabeth Borne, Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy, Frankrikes tidligere president Francois Hollande og sjef Rabbiner i Frankrike Haim Korsia, står bak et banner med teksten «For republikken, mot antisemittisme». Alle deltok i protestmarsjen mot antisemittisme i Frankrike søndag 12. november 2023. Foto: Thomas Samson/AP/NTB