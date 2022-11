Norge IDAG

Debattinnlegg

Den siste tids vanskeligheter og prøvelser

Det vi nå opplever av vanskeligheter, prøvelser og utfordringer for oss troende, er varslet for lenge siden ved profetene. For at vi skulle forstå og leve etter Guds veiledning av DHÅ, slik at vi kunne stå uten å falle gjennom endetidens katastrofer.