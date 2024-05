Norge IDAG

KRISTNINGSJUBILEET 2024: Anita A. Sæle holdt appell på folkefesten på Moster Kristi himmelfartsdag. Foto: Rune Hansen

Kristningsjubileet:

Det er grunn til å feire den spede begynnelse

Det skjedde et sedskifte på Moster. Og det er 1000 år siden. Det har velsignet vårt land, selv om de har rett, som sier at kristen tro ikke inntok landet da. Det var begynnelsen på et lovverk, regler som styrte hvordan vi tenker om rett og galt, dømmer rettferdig, som fikk en ny retning.