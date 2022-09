Norge IDAG

Kommentarartikler

Det er Norge som har problemer, - ikke Israel

En politisk sammenheng vi kan observere århundrer tilbake er at dersom makthavere får problemer med å holde kontroll over folket og makten sin, velger de å peke på en syndebukk i stedet for å innrømme egne feil. Slik oppfører politikere seg den dag i dag. Jødehatet har alltid dreiet seg om å skylde egne feil og mangler på jødene eller deres hjemland, Israel. Jødene og Israel er verdens kollektive syndebukk og problemet for jødene er ikke mindre i dag enn det var i gammel tid. Pogromenes dager er ikke forbi, – de er bare blitt møtt med effektivt jødisk og israelsk selvforsvar. Også dette er nå blitt et påskudd for å reise nye anklager mot jødenes nasjonalstat.