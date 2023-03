Norge IDAG

Laura Trump, Donald Trumps svigerdatter, var blant talerne på CPAC 2023. Foto: Trine Overå Hansen

Laura Trump:

– Det handler ikke lenger om venstre og høyre, det handler om godt mot ondt

Laura Trump er gift med Eric Trump, Donald Trumps sønn. Under CPAC snakket hun blant annet om kvinnesynet under Joe Bidens styre.– Det er ikke greit at menn konkurrerer med kvinner i sport. De vil også ta fra oss det å være mor og heller kalle oss en fødeperson. Om man ikke gjør som de sier blir man kalt alle slags ting, sa hun oppgitt.