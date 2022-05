Norge IDAG

Debattinnlegg

«Det vart eit formidabelt tankekors for mange»

– Det vart eit formidabelt tankekors for mange at dette kunne skje. Både at ein av dei alle fremste i kyrkja berre kan «snubla uti» eit av dei viktigaste etiske spørsmåla vi har og at ho brukte bøn og bispemyndigheit på denne måten.