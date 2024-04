Norge IDAG

PEKER PÅ TROSFRIHETEN: Jan-Aage Torp understreker at Den Europeiske Menneskesrettighetsdomstolen i Strasbourg ikke har vist noen vilje til å dømme noen for frivillig eksorsisme. Foto: Oslokirken

Norsk ektepar dømt for demonutdrivelse:

– Dette vil aldri i verden stå seg i Menneskerettsdomstolen

Et ektepar ble denne uken dømt til syv måneders fengsel for demonutdrivelse, og Oslo-pastor Jan-Aage Torp reagerer på dommen. – Jeg kan ikke forstå annet enn at dette går under regulær sjelesorg i Norge, sier Torp.