Dommedagsklokken er stilt frem til 90 sekunder før midnatt. Foto: thebulletin.org

90 sekunder til midnatt:

Dommedagsklokken stilt frem

I år flytter Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists viserne på dommedagsklokken fremover. Klokken står nå på 90 sekunder før midnatt – den nærmeste global katastrofe det noen gang har vært.