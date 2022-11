Norge IDAG

Akko var åsted for mange opptøyer i mai 2021. Illustrasjonsbilde. Foto: Adam Jones/Flickr

Israel:

Dømt til ti år for lynsjeforsøk

En 25 år gammel mann er av tingretten i Haifa dømt til ti år i fengsel for hans forsøk på å lynsje Mor Janashvili under opptøyene som oppstod i forbindelse med «Operation Guardian of the Walls» i 2021.