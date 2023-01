Norge IDAG

UTRYDNINGSTRUET: Rødhalsgås er registrert bare 20–30 ganger i Norge. Den er «en av verdens mest truede gåsarter», ifølge Society for the protection of Nature in Israel. Foto: Eli Bondlid

Society for the protection of Nature in Israel:

Driver internasjonal kampanje for bevaring av utrydningstruede arter

— Vi er veldig glade for å kunngjøre at vår siste kampanje er dedikert til bevaring av den sårbare og utrydningstruede rødhalsgåsen (Branta ruficollis), skriver organisasjonen Society for the protection of Nature in Israel på sin nettside. Mens nabolandene driver klappjakt på den sjeldne arten, har Israel startet et internasjonalt bevaringsprogram.