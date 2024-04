Norge IDAG

FRIMODIG: Therese Egebakken er en modig og frittalende ung representant i Den norske kirke. Hun representerte Frimodig kirke i Stavanger på konstituerende Kirkemøte i Trondheim forrige helg. Foto: Kirkemøtet/Frimodig kirke

Egebakken utfordrer kirken på å tro Bibelen!

– Bibelen en tydelig. Jeg lengter etter at kirkens åndelige ledere kan forkynne at det finnes både frelse og fortapelse. Det uttrykte Therese Egebakken under generaldebatten på Kirkemøtet den 11. april.