AMERIKANSK EKSPERT: Oppgaven med å nøytralisere disse tunnelene er langt fra over, da det er en utfordring som de fleste velutstyrte hærer i verden ganske enkelt ikke er forberedt på, ifølge amerikansk ekspert på krigføring. Foto: NTB (Israelske soldater i en Hamas-tunnel under Gaza)

Ekspert på befaring i tunneler: Kaster nytt lys på Hamas

Tunnelene Hamas har bygget under Gaza kan ha kostet organisasjonen opptil en milliard dollar over femten år, anslår ekspert fra The United States Military Academy, kjent som West Point.