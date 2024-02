Norge IDAG

Elsk din neste – også mennesker på flukt

De økumeniske rådene i den nordisk-baltiske regionen krever et fornyet engasjement for å vise kjærlighet og omsorg for de menneskene som er tvunget til å flykte fra krig, katastrofer og lidelse. Vi ber om verdig behandling av mennesker som søker tilflukt i våre samfunn og EU-institusjonene.