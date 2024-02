Norge IDAG

Vurdering av embryo under assistert befruktning på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Høyesterett i amerikansk delstat:

– Embryoer ER barn

En kjennelse fra Høyesterett i delstaten Alabama slår fast at embryoer er «barn» under delstatslovgivningen – og beskyttet av de samme lovene som gjelder for barn som allerede er født.