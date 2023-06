Norge IDAG

Debattinnlegg

– I noen dager har avisen Dagen drevet en hets mot Misjonen Jesus Leger, skriver Svein-Magne Pedersen. Foto: Eli Bondlid

Avisen Dagens kampanjejournalistikk:

– En fiasko

I noen dager har avisen Dagen drevet en hets mot Misjonen Jesus Leger. De har matet sine lesere med mange feilaktige tolkninger og opplysninger. Det har fått oss til å se ut som juksemakere. Først ble jeg tilbudt et «jubileumsintervju» siden jeg er 75 år og i tillegg har vært predikant i 50 år. Jeg luktet lunta og takket nei til tilbudet. I ettertid ser jeg at dette var et forsøk på å komme under huden på meg - i forkant av det planlagte angrepet.